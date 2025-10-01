¡No se quedó callada! Alejandra Baigorria salió en defensa de Milett Figueroa tras confirmarse el fin de su relación con Marcelo Tinelli. La ‘Gringa de Gamarra’ sorprendió al dejar un contundente comentario en la última publicación de la modelo peruana, donde un usuario insinuó que su romance con el conductor argentino habría sido un simple “contrato”.

La esposa de Said Palao respondió con firmeza y le dio la vuelta a las críticas: “Más bien ese (Tinelli) lo que se perdió, ahora las cosas darán la vuelta porque el que actúa mal, siempre lo paga”, escribió Alejandra, dejando en claro que, a su parecer, Milett es quien sale fortalecida de esta historia.

Pero no quedó ahí. Baigorria también se pronunció sobre el trato que la prensa argentina le viene dando a la actriz, defendiendo su trayectoria y talento: “No dejes que nadie apague tu brillo, eres peruana y aquí te apoyamos. Desde mi punto de vista es demasiado carga montón lo que te hacen en ese país (…) tu cabeza en alto y diría más de lo que opino aquí, pero mi lengua es muy víbora jajaja dale con todo”, añadió.

