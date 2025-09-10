El influencer Said Palao encendió las alarmas entre sus seguidores y seres queridos luego de sufrir un inesperado accidente mientras se encontraba disfrutando de su viaje a México junto a Alejandra Baigorria por el cumpleaños de la empresaria. El chico reality terminó en emergencias tras realizarse un profundo corte en el rostro mientras practicaba deporte.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el propio Palao relató lo ocurrido y compartió imágenes de cómo fue auxiliado por los doctores: “Bueno chicos, para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet, no me ha pasado jugado judo ni en EEG ni en ningún lugar“, expresó con humor pese al susto.

Por su parte, Alejandra Baigorria mostró lo afectada que estuvo al verlo herido: “Yo, la más nerviosa y asustada”, confesó en sus redes. Finalmente, Said llevó tranquilidad a todos al confirmar que se encuentra estable: “Pero ya estamos bien”, escribió en otra de sus historias, asegurando que el incidente no pasó a mayores.

