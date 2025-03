En medio de la polémica por casos de racismo en la Copa Libertadores Sub-20, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha causado revuelo tras una desafortunada declaración sobre la posibilidad de que los equipos brasileños abandonen la competencia. A la pregunta de si sería posible una Libertadores sin los clubes de Brasil, Domínguez respondió con una frase que rápidamente se viralizó: “Eso sería como Tarzán sin Chita. Imposible”.

La comparación no fue bien recibida en Brasil, especialmente tras las recientes declaraciones de Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, quien sugirió que los equipos brasileños podrían considerar unirse a la Concacaf debido a la falta de sanciones contundentes por el racismo en Sudamérica. Ante la controversia, Domínguez se vio obligado a disculparse públicamente a través de sus redes sociales, aclarando que su intención nunca fue ofender a nadie. “La frase que utilicé es una expresión popular, y lamento si alguien se sintió ofendido. La Libertadores no sería lo mismo sin los clubes de Brasil, y siempre he promovido el respeto y la inclusión”, afirmó.

Este episodio ha desatado un debate sobre el futuro de la competencia y el respeto a la diversidad, mientras Conmebol reitera su compromiso con un fútbol más justo y libre de discriminación.

El presidente de la @CONMEBOL, Alejandro Domínguez, usó una analogía muy poco afortunada para responder la siguiente pregunta: ¿Una #Libertadores sin equipos brasileros?

Domínguez: "Sería como TARZÁN👨‍🦱 sin CHITA🐵🎀".



Domínguez: "Sería como TARZÁN👨‍🦱 sin CHITA🐵🎀".pic.twitter.com/b8boq0AMjy — ABC Deportes (@ABCDeportes) March 18, 2025

