El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular sostuvo que la Comisión de Ética debería pronunciarse sobre el incidente protagonizado por el legislador Héctor Valer en Juliaca, donde fue captado escupiendo en el rostro a un periodista durante una cobertura informativa. Muñante señaló que corresponde al Parlamento realizar una evaluación exhaustiva de la conducta de su colega.

Vea también: Óscar Arriola asume como nuevo comandante de la PNP

La agresión del congresista Valer al comunicador en Puno se dio a raíz de que este último le pregunté sobre sus declaraciones pasadas sobre las marchas que se suscitaron en contra de el gobierno de Dina Boluarte, donde el periodista le increpó al parlamentario de haber “terruqueado las marchas”

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO