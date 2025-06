Una joven española, de nombre Ivet Playa, generó revuelo en las redes sociales al contar que mantuvo relaciones con Alejandro Sanz, cuando ella tenía 18 y este 49 años, y que el vínculo con él empezó en 2015, cuando era menor de edad.

“Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”, contó en su cuenta de Instagram.

“Yo era su fan y él me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandaba mensajes privados, me comentaban mis fotos, incluso publicaba cosas mías en sus redes”, manifestó.

La joven, quien ahora tiene 26 años, afirmó que cuando obtuvo la mayoría de edad el “vínculo fue a más”, e incluso precisó que cuando tuvo 22 dejó Barcelona para mudarse a Madrid porque el cantante la había contratado, y según su perfil de LinkedIn, fue parte del staff de noviembre de 2021 a junio de 2023.

TRASPASARON EL LÍMITE

Ivet Playa señaló que las acciones de Alejandro Sanz “llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral, incluso humano“.

“Recuerdo una entrevista que dio en marzo de este año. Decía que se llevaba a gente por delante y que es peligroso. Y si tú has llegado hasta aquí y te preguntas que por qué estoy aquí contando, esto es porque a mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. (..). Él mismo lo reconoce y creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años”, manifestó.

“Ya no soy esa niña que estaba dispuesta a todo para estar más cerca de él. (…) ¿Y ahora qué? Y ahora la verdad. Y ahora yo”, concluyó en su confesión.

SE DEFIENDE

Alejandro Sanz usó su cuenta en Instagram para pronunciarse sobre las fuertes revelaciones de la joven española, de quien aseguró que su reacción se debió a que se negó en tener una sociedad con ella por consejo de sus asesores.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño. Siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, escribió.

“En mayo me ofreciste participar en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlo con mis asesores, te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de esas prácticas. Y así seguiré toda mi vida. Deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad”, añadió.

