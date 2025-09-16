Éxito rotundo: Perú responde con pasión

Alejandro Sanz lo volvió a hacer. En cuestión de horas, el artista español logró agotar todas las localidades para su concierto del 25 de febrero de 2026 en Lima, como parte de su gira mundial ¿Y ahora qué?. La noticia fue confirmada por los organizadores, quienes destacaron la respuesta abrumadora del público peruano, que convirtió el evento en un fenómeno viral desde el anuncio oficial.

Ante el entusiasmo y la alta demanda, Sanz decidió abrir una segunda fecha en el mismo recinto: el Estadio Nacional. El nuevo concierto se realizará el 26 de febrero, y promete repetir la magia de la primera noche, con un repertorio cargado de clásicos como “Corazón Partío”, “Amiga mía” y “Mi persona favorita”, además de sus más recientes composiciones.

Venta de entradas: todo lo que debes saber

La venta de entradas para esta nueva fecha comenzará el miércoles 17 de septiembre a las 11:00 a.m., exclusivamente a través de Teleticket. No habrá preventa, por lo que todos los medios de pago estarán habilitados desde el inicio bajo modalidad de venta general. Se recomienda ingresar puntualmente a la plataforma, ya que se espera una alta concurrencia virtual.

Los precios varían según la zona del Estadio Nacional, y se han dispuesto localidades numeradas en casi todas las áreas. La organización ha confirmado que esta será la última fecha en Lima, por lo que quienes no lograron adquirir entradas para el primer concierto tendrán una nueva y única oportunidad de ver a Alejandro Sanz en vivo.

Una conexión que trasciende generaciones

Alejandro Sanz mantiene una relación especial con el público peruano. Cada visita se convierte en un reencuentro cargado de emoción, donde sus letras y melodías conectan con miles de historias personales. Esta gira, marcada por una propuesta más íntima y reflexiva, busca reconectar con lo esencial: la música como consuelo, celebración y memoria compartida.

Con más de tres décadas de trayectoria, el artista de España continúa consolidando su lugar como una de las voces más influyentes de la música en español. Su regreso a Lima no solo celebra su legado, sino también la vigencia de un mensaje que sigue tocando corazones en todo el mundo.

