Las autoridades alertan a la ciudadanía sobre delincuentes que ahora usan dispositivos para desactivar las alarmas de los carros, operando con impunidad en distritos como Surco. La banda utilizaría un “neutralizador” que interfiere con la señal del seguro, burlando la tecnología de los vehículos modernos y dejándolos vulnerables. Los vecinos de la zona reportan que el mismo individuo ha intentado robarlos, confirmando que se enfrentan a una banda organizada y reiterativa que capitaliza el exceso de confianza de los conductores.

Este nuevo modus operandi, captado en video, muestra a un sujeto bajando de un auto rojo para abrir la puerta de una camioneta y robar una mochila en segundos, aprovechando que la víctima había bajado a una tienda. Sin embargo, en un segundo intento fallido, dos mujeres lograron frustrar el asalto al percatarse de que el cierre no funcionaba y ver al sospechoso acercarse, lo que obligó a este a huir. Este incidente, que terminó perturbando a las potenciales víctimas, demuestra la importancia de verificar manualmente que las puertas estén aseguradas.

