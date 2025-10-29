Un hecho insólito y preocupante sacudió a las autoridades sanitarias de Estados Unidos luego de que un mono infectado con hepatitis, herpes y covid-19 escapara tras un accidente vehicular en la autopista I-59, en el condado de Heidelberg, Mississippi. El incidente ocurrió el 28 de octubre de 2025, cuando un camión que transportaba primates de laboratorio perdió el control y volcó, dejando al conductor inconsciente y permitiendo que uno de los animales huyera.

El vehículo, que se dirigía desde la Universidad de Tulane en Louisiana hacia un laboratorio en Florida, trasladaba al menos seis monos en compartimentos especiales. Tras el impacto, varios de ellos escaparon momentáneamente, pero solo uno logró mantenerse fuera del alcance de los equipos de rescate.

Riesgo biológico y búsqueda intensiva

El mono fugitivo es portador de tres enfermedades altamente contagiosas: hepatitis C, herpes y covid-19. Aunque los expertos aseguran que el riesgo de transmisión a humanos es bajo, las autoridades no descartan posibles complicaciones si el animal entra en contacto con personas o animales domésticos. Por ello, se ha desplegado un operativo de búsqueda con equipos especializados en contención biológica.

La Universidad de Tulane emitió un comunicado pidiendo calma a la población y asegurando que el animal estaba siendo monitoreado antes del accidente. Sin embargo, la noticia ha generado inquietud en redes sociales y medios internacionales, donde se cuestiona la seguridad del transporte de animales infectados por vías públicas.

Reacciones y medidas preventivas

La Oficina del Sheriff del Condado de Jasper ha pedido a los residentes de la zona que eviten acercarse al animal en caso de avistamiento y que reporten cualquier movimiento sospechoso. También se han activado protocolos de desinfección en el área del accidente y se evalúa el estado de salud del personal involucrado en el rescate.

Este incidente reabre el debate sobre el uso de animales en investigaciones biomédicas y los riesgos asociados al transporte de especies portadoras de enfermedades. Mientras tanto, el paradero del mono sigue siendo desconocido, y las autoridades mantienen la alerta activa.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO