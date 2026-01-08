Las piscinas públicas pueden atentar contra tu salud, en ese sentido, el licenciado Hermes advierte que la presencia de personal salvavidas calificado es fundamental.

Además, la correcta señalización con franjas amarillas que delimitan las zonas peligrosas es crucial, porque evita caídas en bordes resbaladizos donde ocurren accidentes graves.

Personal del MINSA ealizan supervisiones para garantizar que el agua sea saludable, evaluando parámetros como el cloro residual y la turbidez. Esta vigilancia incluye análisis microbiológicos, aunque también se enfatiza en la conducta de los usuarios.

Esperar al personal especializado, que cuenta con el equipamiento adecuado, puede marcar la diferencia entre una complicación y una recuperación exitosa tras un incidente.

