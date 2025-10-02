Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, habló tras la polémica entre Johana Cubillas y Macarena Vélez. La ex del ‘samurai’ reveló que atravesó momentos muy difíciles cuando tuvo que relacionarse con la modelo, a quien calificó como parte de un pasado tormentoso.

“Yo de esa mujer (Macarena) no tengo absolutamente nada que hablar, forma parte de mi pasado, gracias a Dios, y sí, fue un calvario, es lo único que tengo que decir. Respecto a Johana, sí somos amigas y en su momento conversamos y traté de aconsejarla respecto a mi experiencia, por así decirlo, pero finalmente cada uno toma sus decisiones”, indicó.

La compara con Alejandra Baigorria

En otro momento, Aleska diferenció a Macarena Vélez de Alejandra Baigorria, esposa de Said Palao, con quien mantiene una relación cordial. “Lo único que pienso es que el hombre actúa, lamentablemente, también muchas veces, de acuerdo a la mujer que tiene al lado. En nuestro caso hoy en día, todos felices y en paz. De mi pasado no quisiera hablar”, dijo.

Advertencia a Johana Cubillas

En una entrevista, Johana Cubillas sorprendió al confesar que se arrepentía de no haber escuchado a su amiga. “Ella no es ninguna víctima de nada, esa chica es bien grande y yo ahora entiendo por qué ha tenido problemas con todas las parejas de sus exnovios. No es la primera vez porque con la mamá de la hija de Said tuvo el mismo problema y me lo advirtió, y me dijo y yo por boba, no le hice caso”, relató.

La hija del exfutbolista reconoció que la cercanía con Aleska le permitió tener información de primera mano, aunque no supo valorarla a tiempo. “(Aleska) es mi amiga de toda la vida y me arrepiento en el alma de no haberle hecho caso”, aseguró.

Fuente: América TV

