Alessia Rovegno fue abordada por la prensa durante una aparición pública y, por primera vez, habló sobre el escándalo que involucra a su expareja Hugo García y su nueva saliente, Isabella Ladera, tras la filtración de un video íntimo con el cantante Beéle. “Sí, he leído las noticias. Pero creo que es un tema que no me corresponde. Es muy sensible y privado. Espero que Hugo sepa cómo manejarlo”, declaró con firmeza.

La modelo y cantante, que mantuvo una relación de tres años con el exchico reality, evitó profundizar en el tema, pero dejó clara su postura: “Toda mi solidaridad con las personas involucradas. A él le voy a desear lo mejor siempre”, agregó, mostrando empatía sin caer en el morbo mediático.

Alessia Rovegno: Solidaridad sin resentimientos

Lejos de emitir juicios o alimentar la polémica, Alessia optó por una respuesta mesurada que fue celebrada por sus seguidores. “Es un tema de él, no me corresponde hablar sobre eso”, insistió, reafirmando que su vínculo con Hugo García quedó en buenos términos tras su ruptura a inicios de 2025.

La exreina de belleza también fue consultada sobre si se ha dado una nueva oportunidad en el amor, a lo que respondió que está enfocada en su carrera y que por ahora no tiene planes sentimentales. “Estoy tranquila, enfocada en mi trabajo. La vida puede sorprender, pero por ahora ando sola”, comentó Alessia Rovegno con naturalidad.

Hugo en silencio, Isabella en el centro de la tormenta

Mientras Alessia Rovegno mantiene distancia, Hugo García ha optado por no pronunciarse directamente sobre el escándalo. Su cercanía con Isabella Ladera ha sido objeto de especulación, especialmente tras confirmarse que ambos estaban conociéndose antes de la filtración. Isabella, por su parte, ha enfrentado duras críticas y acusaciones, aunque también ha recibido respaldo de figuras públicas y familiares.

La situación ha generado un intenso debate en redes sociales sobre privacidad, reputación y exposición mediática. En medio de todo, la postura de Alessia Rovegno destaca por su elegancia y madurez, convirtiéndose en un ejemplo de cómo manejar públicamente temas delicados sin perder la empatía.

