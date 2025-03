Alexandra Díaz, la joven ampayada con Roberto Guizasola, se pronunció en sus redes sociales luego de que el exfutbolista emitiera un comunicado donde negaba las acusaciones de violencia y abuso y anunciaba medidas legales contra ella.

“La tomó de los brazos, la puso boca abajo, donde mantuvo relaciones sexuales en contra de su voluntad, toda vez que la denunciante le mencionaba en reiteradas ocasiones que la soltara, lo cual no pudo safarse por el peso y la fuerza superior del denunciado”, dice la denuncia de Alexandra Díaz.

Tras revelarse estas acusaciones, el exfutbolista emitió un comunicado para defenderse. En él reconoció haberle sido infiel a su esposa y les pidió perdón a ella y a sus hijos, además anunció medidas legales contra Alexandra Díaz por acusarlo de abuso y violencia.

“Rechazo de manera categórica todas las acusaciones que me asocian con supuestos actos de abuso y violencia. Tales afirmaciones son falsas, no tienen sustento ni pruebas y constituye ilícitos penales, por lo que he decidido iniciar las acciones legales correspondientes para demostrar la verdad de mis afirmaciones y la mala fe de tales acusaciones”, señaló.

Por su parte, Alexandra Díaz le respondió a través de sus historias de Instagram. “Si una mujer te dice: ‘no me toques, suéltame, estás ebrio, por favor me estás lastimando y no me está gustando’ y esa persona sigue pese a que le dijiste que no deseas, ¿qué significa? ¿amor? No es no”, publicó.

