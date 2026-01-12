La cigüeña a veces trae sorpresas que nos dejan con el corazón en la boca. Nuestra querida Alexandra Hörler, quien hace poquito nomás celebraba la llegada de su primogénita, ha encendido todas las alarmas en la farándula lorcha. La periodista, que suele mostrarnos su lado más ‘happy’ en Instagram, esta vez apareció con el rostro desencajado para compartir una noticia que ninguna madre quisiera dar: la salud de su pequeña Isabella, de apenas dos mesesitos, está en la cuerda floja.

El diagnóstico que preocupa a todos

Resulta que la engreída de la casa no la está pasando nada bien. Según contó la misma ‘Ale’, su bebita ha sido diagnosticada con una obstrucción en la vía lagrimal. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que los ojitos de la criatura no están drenando como deberían, lo que ha obligado a la familia a correr al oftalmólogo de emergencia. En las imágenes que compartió, se le ve junto a su esposo, el odontólogo Juan Francisco Pardo, quien no se despega ni un segundo de sus dos amores en este trance médico.

Tratamiento de urgencia y riesgo de operación

La cosa no es juego, mis chismosos. El especialista ya les cantó la tabla y el tratamiento ha comenzado de inmediato. La pequeña Isabella está siendo sometida a una rutina estricta de gotas oftálmicas y masajes diarios en la zona afectada para intentar destapar ese conducto rebelde. La tensión es máxima porque los papis tienen que ser súper constantes con la terapia si quieren evitar que su ‘caracolito’ entre al quirófano a tan corta edad.

“Aquí con mucha penita. Isabella tiene obstrucción de la vía lagrimal. Tiene que usar gotitas y hacerle masajes en los ojos, porque si no mejora, necesitará cirugía”, señaló Alexandra Hörler.

Esa fue la confesión textual que soltó la Hörler en sus historias, dejando en claro que la posibilidad de una operación es real y latente. Y es que, para una madre primeriza que ya sufrió lo indecible durante el embarazo —recordemos que estuvo internada por preeclampsia y con las piernas moradas antes del parto—, este nuevo susto es un golpe duro. Sin embargo, la periodista no pierde la fe y sigue al pie de la letra las indicaciones del doctor, esperando el milagro.

Un amor a prueba de todo

Pero no todo es pálida, sobrinos. En medio de la preocupación, Alexandra Hörler también se dio un tiempito para celebrar los dos meses de vida de su heredera con un mensaje que nos aguó el ojo. A pesar del cansancio y las visitas al médico, ella asegura que Isabella llegó para cambiarle el mundo. Desde aquí, le mandamos todas las vibras positivas a la pequeña guerrera para que esos ojitos sanen pronto y no sea necesaria ninguna intervención. ¡Fuerza, Ale!

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO