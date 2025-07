En una reciente entrevista, Alfredo Benavides reveló que un amigo suyo, “multimillonario”, le ofreció una camioneta del año si lo ayudaba a conocer a Gabriela Serpa. El comediante aseguró que la propuesta fue directa y que no era una simple cita.

Vea también: Pamela López sufre estrepitosa caída durante concierto en Chimbote

“Yo tengo un amigo que es multimillonario, un poquito más y se compra otro país. Él un día me buscó y me dijo: ‘quiero casarme con Gabriela’. (…) Me dijo: ‘Gordo, tú me presentas a Gabriela, vamos a cenar donde quieras y yo te regalo una camioneta del año, la que tú escojas’. Me veía en una X6 del año, BMW y le dije no”, contó.

Alfredo Benavides explicó que rechazó la oferta porque sabía que Serpa no aceptaría salir con un desconocido por compromiso. Además, consideró que no era justo exponerla a ese tipo de situaciones. “Ella no va a querer. Me va a decir: ¿por qué voy a salir con alguien que no conozco?”, fue la respuesta que le dio al empresario, quien ya está casado.

Un pretendiente de cuento que ya se casó

Según Alfredo, su amigo estaba realmente enamorado y quería algo serio con Serpa. “Él quería tener una familia y si ese tipo se casaba con Gabriela, obviamente iba a dejar la televisión, iba a hacer una vida, pero se iba a codear con los pipirisnice de Lima”, afirmó.

El humorista aseguró que el empresario era un verdadero “partidazo”, al nivel de la alta sociedad limeña. “Brunella Horna iba a quedar chiquita. Era un tipo con grado de príncipe, una cosa así. Era el príncipe azul de verdad y lo bloqueé”, agregó.

“Gabriela es muy inocente”

Alfredo también explicó por qué se muestra tan protector con Gabriela Serpa, a quien considera muy inocente. “Olvídate, si fuera Claudia ya estaría casada con cuatro hijos con mi amigo, porque es más entradora, más extrovertida. Entonces eso es lo que pasa, pero yo soy muy sapo, estoy muy atento, soy muy observador. (…) Cuando veo a alguien que se acerca con intenciones de sacarles un provecho, como artistas, me molesta, me jode y me paro pues”, explicó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO