Alianza Lima lamenta el fallecimiento de su extécnico Miguel Ángel Russo, quien murió esta tarde tras una larga batalla contra el cáncer de próstata y vejiga. La noticia fue confirmada por Boca Juniors, institución con la que el entrenador alcanzó la gloria internacional y dejó una profunda huella en el fútbol argentino y sudamericano.

El estratega argentino dirigió a Alianza Lima durante cuatro meses en 2019, en una etapa marcada por su compromiso y visión táctica. Aunque su paso por el club fue breve, la institución blanquiazul se sumó a las condolencias públicas, destacando el legado profesional y humano de Russo, recordado por su pasión, disciplina y respeto hacia el deporte.

