Alianza Lima no pudo romper su techo histórico en torneos internacionales y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 2-1 frente a Universidad de Chile.

Apenas a los 5 minutos, Lucas Assadi abrió el marcador para los chilenos luego de una precisa combinación con Sepúlveda. El tanto madrugador condicionó el juego de los blanquiazules, que intentaron reaccionar, aunque sin generar peligro claro en el primer tiempo.

En la segunda mitad, la “U” amplió su ventaja con gol de Jonathan Altamirano (51’), quien definió tras un centro de Guerrero Peña. El 2-0 parecía sentenciar la eliminatoria; sin embargo, Alianza encontró aire a través de Édgar Castillo, que a los 64 minutos marcó el descuento luego de una asistencia de Kevin Quevedo.

El gol despertó a los blanquiazules, que adelantaron líneas e incluso apostaron por el ingreso de Paolo Guerrero para reforzar el ataque. Pese a los intentos, la defensa chilena resistió hasta el pitazo final.

Otro intento fallido en el plano internacional

Con la derrota, Alianza Lima volvió a despedirse en cuartos de final, la instancia más lejana que ha alcanzado en su historia internacional. El equipo íntimo no logró romper la barrera de los torneos continentales y suma un nuevo capítulo de frustración en su camino por trascender fuera del Perú.

Por su parte, Universidad de Chile, campeón de la Sudamericana 2011, celebró su clasificación y ahora volverá a disputar una semifinal tras más de una década.

