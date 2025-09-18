Este jueves 18 de septiembre, Alianza Lima y Universidad de Chile se enfrentan en un vibrante duelo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, ubicado en La Victoria, Lima. El pitazo inicial está programado para las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Chile.

Ambos equipos llegan con buen ritmo internacional. Alianza Lima, dirigido por Néstor Gorosito, buscará aprovechar su localía para dar el primer golpe en la serie. Por su parte, la “U” de Chile llega con tres victorias consecutivas en el torneo y con la ilusión de repetir la historia de 2010, cuando eliminaron al cuadro blanquiazul en Copa Libertadores.

📅 U. de Chile vs. Alianza Lima – Copa Sudamericana 🕒 Info 🏃 Titulares 🎯 Entrenadores 📊 Marcador Estadio: Alejandro Villanueva (Matute), Lima Hora: 19:30 (Perú) / 21:30 (Chile) Transmisión: ESPN y Disney+ Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos. U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra. Alianza Lima: Néstor Gorosito U. de Chile: Gustavo Álvarez Resultado parcial: Alianza Lima 0 – 0 U. de Chile *Actualizado al minuto 0. Esperando inicio del partido.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, los fanáticos podrán seguir el encuentro vía streaming a través de la plataforma Disney+, disponible para suscriptores desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Para quienes prefieren seguir el minuto a minuto, medios como Infobae Perú y RPP ofrecerán cobertura en tiempo real con análisis, estadísticas y reacciones. Se espera una alta audiencia, tanto en televisión como en plataformas digitales, dada la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Alianza Lima busca revancha continental

Este enfrentamiento representa más que una llave de eliminación directa. Para Alianza Lima, es una oportunidad de revancha tras el polémico empate 2-2 en Santiago en 2010, que los dejó fuera de la Libertadores. Quince años después, el destino los vuelve a cruzar en otro torneo continental, y los íntimos quieren cambiar la historia.

Con figuras como Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Sergio Peña en el once titular, Alianza Lima buscará imponer su juego desde el arranque. La “U” de Chile, con referentes como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, promete dar batalla en un duelo que podría definir el rumbo de ambos en la Sudamericana.

