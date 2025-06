El alias “El Monstruo” ha salido a la luz pública después de que un audio revelara sus confesiones a su madre. En la grabación, no solo admite vivir de la extorsión, sino que también expresa su deseo de planificar una retirada del crimen, aunque lamenta no tener suficientes recursos para llevarlo a cabo. Su vida está marcada por la desconfianza y el control, incluso en su relación familiar más cercana.

En un audio de casi diez minutos, enviado por WhatsApp a su madre, Erick Moreno Hernández —conocido como ‘El Monstruo’— admitió ser el autor de múltiples sicariatos en el Perú. “Yo estoy en todas, vieja. Mato por allá, por acá. Soy yo, pero estoy lejos, mami”, se le escucha decir con frialdad. La grabación fue hallada en el celular de su progenitora, Martina Hernández De la Cruz, actualmente detenida por presuntos vínculos con la red criminal que lidera su hijo.

“No soy inocente… y no pienso retirarme”

El mensaje no solo revela su rol como sicario, sino también su implicancia directa en redes de extorsión. “Las empresas de transportes me pagan a diario”, afirma sin titubeos. En tono desafiante, asegura que no tiene intención de abandonar el crimen: “No puedo salirme de esto porque no tengo nada, no soy nada. Si me retiro, mis enemigos van a atacar a mi familia”.

La madre, entre el miedo y la complicidad

La conversación también refleja una relación compleja con su madre. Mientras ella le ruega que regrese al país, él le advierte que sería “una bomba” y que está “propenso a que le pasen muchas cosas en el camino”. En lugar de afecto, el tono del audio muestra control y desconfianza: “Antes de enviarte dinero, quiero pruebas del hospital, de tu cita. No palabras, papeles”.

Un imperio delictivo en expansión

Alias ‘El Monstruo’ no solo opera desde el extranjero, sino que ha expandido su influencia a través de alianzas con mafias internacionales. La Policía Nacional del Perú ha solicitado su extradición y ofrece una recompensa de un millón de soles por información que conduzca a su captura.

La sombra de ‘Los Injertos del Cono Norte’

Erick Moreno es señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, implicada en asesinatos por encargo, extorsiones y tráfico de armas. Según las investigaciones, incluso contaba con el apoyo de un suboficial de la PNP que le suministraba armas e información confidencial.

Un país en vilo

La confesión de ‘El Monstruo’ ha generado conmoción nacional. Mientras las autoridades intensifican su búsqueda, la sociedad peruana se enfrenta a una cruda realidad: el crimen organizado no solo se infiltra en las calles, sino también en los vínculos más íntimos, como el de una madre y su hijo.

