La llegada al Perú de alias ‘El Monstruo’ para cumplir su condena depende de la vía legal que definan las autoridades paraguayas en las próximas horas. Por su parte, la policía paraguaya investiga un fallido intento de fuga con presunta complicidad policial, hecho que no prosperó y aseguró al detenido. Su pronto arribo significaría el inicio del juicio por los delitos de extorsión y sicariato que se le imputan.

Vea también: Erick Moreno: Así fue el preciso momento de la captura de alias ‘El Monstruo’ en Paraguay

Dos coroneles de la Dirincri ya se encuentran en Asunción, quienes evalúan solicitar la expulsión inmediata por el uso de una identidad falsa, lo que aceleraría el proceso versus la extradición activa desde 2005. Esta captura, que generó una conferencia de prensa urgente en Lima, genera expectativa por su impacto en la seguridad nacional. Mientras tanto, el sector de transportes públicos se moviliza hacia el Congreso, exigiendo acciones concretas contra la ola de crimen que atribuyen a la organización de Moreno.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO