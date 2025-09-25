Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, fue capturado en Paraguay tras un operativo conjunto entre la policía paraguaya y peruana. En sus primeras declaraciones, el temido delincuente acusó directamente a la Policía Nacional del Perú de corrupción y reveló que recibía información de ellos para evadir a las autoridades.

Captura y operativo internacional

La captura de ‘El Monstruo‘ ocurrió en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, luego de meses de seguimiento por parte de un equipo especial contra el crimen organizado. El operativo fue apoyado por un testigo protegido y demoró debido a que Moreno recibía avisos que le permitían escapar momentos antes de los allanamientos. Esta colaboración internacional fue clave para la detención de uno de los criminales más buscados del Perú.

Acusaciones contra la Policía peruana

Durante su detención, Erick Moreno señaló que la Policía Nacional del Perú es corrupta y manifestó que se le culpa injustamente por muchos hechos delictivos en Lima. Este no es el primer señalamiento público que hace contra las autoridades peruanas, pues en videos previos amenazaba con revelar información comprometida sobre la fuerza policial. Estas denuncias complican la imagen institucional y añaden un componente polémico al caso.

Colaboración para extradición y proceso

Las autoridades peruanas ya solicitaron formalmente la extradición de ‘El Monstruo’ para que rinda cuentas por los delitos de secuestro, extorsión, organización criminal y robo agravado. El ministro de Justicia anunció que se coordina con el gobierno de Paraguay para agilizar el traslado de Moreno y que podría enfrentar una condena de cadena perpetua por la gravedad de sus crímenes.

