

La noche dejó batallas para la historia y confirmó que el freestyle sigue marcando a toda una generación.

El freestyle peruano tiene un nuevo rey. En una noche cargada de energía y rimas afiladas, Almendrades se consagró campeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla 2025, llevada a cabo en el Club Cultural Deportivo Lima, en Chorrillos.

El escenario vibró desde el inicio con la conducción de Mcias, los beats de DJ Dmandado y un jurado que supo reconocer la técnica, la creatividad y la contundencia de cada MC. Frente a un público encendido, los 16 competidores dejaron todo en la tarima.

El camino a la victoria estuvo lleno de batallas memorables como rimas directas, cruces intensos y momentos que quedarán grabados en la memoria de los fanáticos. Cada enfrentamiento fue un reto, pero Almendrades demostró por qué hoy es el nuevo campeón nacional y el encargado de representar al Perú en la Final Internacional.

La Final Nacional 2025 reunió a nombres de peso como Katacrist, Problema$, Blackcode, Lemafais, Nekroos, Enesse, Jinete, JC Snake, KG, Caballero, Icon, 3Segundos, Delenyer 7E, Willy MC y Hades, quienes regalaron al público un espectáculo donde la pasión y el talento hablaron más fuerte que nunca.

Con el apoyo de Joinnus, Ibis, New Era, Yape Entradas y Pizza Hut como partners oficiales, la experiencia fue mucho más que una competencia, fue una fiesta de la cultura urbana, un recordatorio de que el freestyle en el Perú está más vivo que nunca.

Para quienes no pudieron estar presentes, la emoción se vivió a través de la transmisión en vivo en YouTube y Twitch de Red Bull Batalla. Y esto es apenas el comienzo, el viaje de Almendrades rumbo a la Final Internacional recién empieza.

¡Perú ya tiene a su representante y el freestyle nacional tiene un nuevo capítulo de gloria! Para más detalles y para estar al tanto del recorrido de Perú en esta competencia, síguelos en sus redes sociales como @RedBullBatalla.