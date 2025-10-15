El alto comisionado para el Combate contra la Minería Ilegal, Rodolfo García, se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, para informarle sobre las actividades de la comisión multisectorial. García destacó la “mejor predisposición” del nuevo gabinete para enfrentar este flagelo, cuya estrategia se basa en tres ejes centrales que son la formalización minera, las interdicciones y la recuperación ambiental, los cuales se continuarán desarrollando con mejoras específicas. El general explicó que el concepto de las interdicciones ha evolucionado hacia un enfoque más inteligente e integral.

El nuevo enfoque no se limita a la destrucción de maquinaria, sino que busca establecer presencia estatal y dejar economías sostenibles en las zonas afectadas. García enfatizó que se trabajará intensamente en la trazabilidad del material minero y el control de insumos como explosivos y combustible, medidas que, aunque requieren tiempo, prometen mejores resultados a largo plazo en la lucha contra este delito que afecta gravemente el patrimonio natural.

