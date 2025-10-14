Amazon habría puesto condición a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa para que “volvieran por la serie”, según la revelación de Magaly Medina en su programa basada en información del periodista argentino conocido como “Pampito”. La conducta asegura que la plataforma habría establecido como cláusula que la pareja mantenga su romance públicamente, lo que explicaría su actual aparición juntos en Cusco, donde fueron vistos paseando de la mano por mercados con amplia seguridad. Esta condición, que ambos estarían cumpliendo bajo presión contractual, mantiene encendido el interés en su reality mientras recorren Aguascalientes junto a su familia.

Vea también: Johanna San Miguel vuelve a ‘EEG’ y le saca pica a Katia Palma: “Eres una pésima copia”

La pareja fue captada en el Cusco, donde muestran su relación en paseos familiares que Magaly Medina describe como parte de un acuerdo con Amazon para continuar con el reality. Según las fuentes citadas por la periodista, esta “especie de cláusula” representa una presión directa de la plataforma hacia Tinelli y Figueroa, quienes aparentarían seguir juntos por compromisos profesionales antes que sentimentales,

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO