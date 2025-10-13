Una mujer ebria fue hallada durmiendo dentro de un féretro en la funeraria Campo Eterno de Chachapoyas, Amazonas luego de que, según testigos, confundiera el local tras salir de una fiesta en el mismo edificio de cuatro pisos, un insólito suceso que terminó cuando los trabajadores se dieron con la sorpresa al encontrar su intrusión.

Vea también: Bellavista: Delincuente asalta a menor y ataca a sereno durante persecución

La mujer, quien superó la barrera de un pesado vidrio para meterse al ataúd “completamente rendida por el sueño y el trago”, presentaba signos vitales tras varias horas encerrada, un desenlace que permitió que la Policía Nacional iniciara las investigaciones, mientras el establecimiento funerario rechazó categóricamente a través de un comunicado que se trate de un acto de marketing.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO