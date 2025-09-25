Una amiga de Giancarlo Scarpati, identificada como la actriz de cine para adultos Pamela Chang, armó un monumental escándalo en el departamento que alquila en la avenida Arequipa. El incidente, revelado por Magaly Medina con imágenes de las cámaras de seguridad, ocurrió luego de que la joven participara en el polémico ‘chupistream’ de Diealis, donde se mencionó el consumo de ‘tusi’ y alcohol. Las grabaciones, proporcionadas por la dueña del inmueble y una doctora residente, muestran cómo Chang llegó enfurecida al edificio alrededor de la 1:41 de la madrugada, iniciando una violenta discusión con el taxista que la transportaba.

Al intentar intervenir, el conserje del edificio recibió la orden de la joven de no meterse, aunque minutos después se convirtió en el blanco de su ira. Las cámaras captaron a Pamela Chang, recordada por aparecer con el pantalón desabrochado en un vivo de Diealis, empujando y tratando de agredir al conductor antes de ingresar al condominio de manera alterada. Una vez dentro, según testigos, la amiga de Scarpati procedió a destruir partes del inmueble común, rompiendo todo lo que encontró a su paso y golpeando a quien pudo, lo que culminó en un terrible papelón que alertó a todos los vecinos.

