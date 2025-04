En medio de la confirmación del final de la relación sentimental de Rodrigo Cuba y Ale Venturo, se había viralizado parte de una entrevista que habían dado a podcast, en el que tocaron el tema sobre la manera de criar a sus hijos.

Sin embargo, se volvió a viralizar otro extracto de aquella participación, en el que se dejaba en evidencia que el futbolista tenía cierto nivel de confianza con las amigas de la madre de su segunda hija, al recibir mensajes de ellas cuando ella no les respondía por estar ocupada.

“Yo me llevo bastante bien con todas sus amigas, es más, sus amigas les caigo bastante bien, me presto para el chisme. Cuando a ella le quieren contactar me escriben a mí”, dijo, el popular ‘Gato’.

Mientras que Ale Venturo comentó: “Le escriben a él y yo no respondo a nadie (…) No es que no responda, soy demasiado volada y digo ‘ahorita le respondo’. De repente llora mi hija y ya me olvidé”.

La incomodidad en la rubia fue evidente al señalar que el padre de su hija es una persona que siempre anda pendiente a los mensajes que recibe, e incluso hasta los correos electrónicos.

“A Rodrigo le escribes y al instante te responde, ya es una obsesión. Es como un toc, no puede tener ni una notificación del correo (…) Tengo 80 bolitas de Instagram por ejemplo y se muere,”, dijo reclamándole.

