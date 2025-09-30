La expareja de Edison Flores volvió a ser tendencia luego de las emotivas declaraciones de Alicia Peralta, madre del futbolista, quien reveló entre lágrimas que llevaba tiempo sin ver a sus nietas. Frente a esta situación y a la ola de comentarios generados en redes, Ana Siucho optó por cerrar sus cuentas personales.

El sorpresivo movimiento ocurrió tras la aparición de Edison Flores y su madre en un pódcast, donde ella relató la tristeza que sentía por la distancia con sus nietas. Poco después, los seguidores notaron que el perfil de Siucho había desaparecido, lo que confirmaría su intención de alejarse del foco mediático.

Ana Siucho, que en su momento compartió constantemente fotos familiares y personales, ya había eliminado imágenes de su matrimonio con el futbolista luego de anunciarse la separación. Ahora, con su cuenta desactivada, deja entrever que busca resguardar su vida privada frente al ruido mediático.

Alicia Peralta rompe en llanto al hablar de sus nietas

Durante la entrevista, la madre de Edison Flores confesó que pasó meses sin poder ver a sus nietas y describió ese periodo como uno de los más difíciles de su vida. Entre lágrimas, relató que acompañaba a su hijo a los partidos para brindarle apoyo emocional en medio de la separación.

La situación cambió recientemente, ya que Peralta pudo reencontrarse con las pequeñas. “Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito”, contó emocionada. Sus palabras generaron solidaridad entre los seguidores del futbolista, quienes valoraron la unión familiar.

