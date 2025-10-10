Analistas políticos consideran la permanencia de José Jerí en la presidencia señalando que “hay que considerar la fragilidad del sistema político” que dificulta asegurar la perdurabilidad de los cargos en el actual contexto de transición. Los especialistas explican que la figura presidencial peruana concentra tanto fortalezas como debilidades al acumular las funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, personificación de la nación y mando supremo de las Fuerzas Armadas.

El experto Juan Paredes, quien enfatiza que la duración dependerá crucialmente de la conformación del Primer Ministro y su gabinete, sostiene que el nuevo mandatario tiene el compromiso de generar confianza y predictibilidad histórica aunque el desgaste del poder y la cantidad de personas investigadas complican este objetivo. Esta reflexión subraya los desafíos que enfrenta Jerí para estabilizar su gestión en un escenario donde la gobernabilidad había llegado a su punto más crítico antes de su llegada al poder.

