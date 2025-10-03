En Ancón, un séxtuple choque dejó 10 heridos luego de que un bus interprovincial colisionara contra varios vehículos en la variante de Pasamayo. El accidente, ocurrido durante la noche, generó una reacción en cadena que involucró a seis unidades, entre ellas una camioneta y un auto particular, dejando la vía bloqueada y causando alarma entre los testigos.

Las víctimas del accidente en Ancón fueron auxiliadas por bomberos y trasladadas al hospital de Puente Piedra, donde permanecen bajo observación. Aunque ninguno presenta lesiones graves, el siniestro evidenció nuevamente la falta de control en las rutas interprovinciales, ya que el bus de la empresa Nuevo Perú intentaba retornar a Lima en condiciones poco seguras. La congestión vehicular se prolongó varias horas, afectando a cientos de pasajeros y conductores.

