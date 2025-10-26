Andrea Llosa volvió a causar sensación en redes sociales con un divertido y contundente mensaje dirigido a su hijo, en el que expresó con humor lo que muchas madres sienten cuando los hijos les presentan a una enamorada con la que llegan a encariñarse.

“Esta no es una casa de tránsito y yo quiero decir algo muy serio. A la primera que tú me presentas, con esa te me casas. Yo no voy a estar desperdiciando mi amor con aves de paso”, señaló entre risas en su publicación en Instagram.

Con su estilo directo y espontáneo, la conductora de Andrea y Nunca Más relató cómo las madres terminan formando lazos afectivos con las parejas de sus hijos, lo que hace más difícil las rupturas.

“Una se encariña con la enamorada de nuestros hijos. La traen aquí a la casa, una finge una sonrisa al inicio, les invita un plato de comida, incluso un vaso… y poco a poco nos van metiendo al bolsillo”, comentó divertida.

La destacada periodista también ironizó sobre los gestos cotidianos que fortalecen ese vínculo: “Una les escribe por WhatsApp, gasta flores el día del aniversario, el día que se pelean, el día de las flores amarillas… hasta litros de leche condensada haciendo manjar de olla. Y cuando una ya está en lo más bonito, el chiquito viene y te dice: ‘Mamá, hemos terminado’”.

Finalmente, Andrea Llosa cerró su mensaje con un toque de picardía al hablar sobre el momento en que los hijos presentan a una nueva pareja: “Yo me quedo con el corazón partido y lo peor de todo es que no contento con ello, viene y te quiere presentar a otra… y esta es una casa que se respeta”.

