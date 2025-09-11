Andrea San Martín compartió un comunicado a través de sus historias en Instagram como respuesta a las recientes declaraciones de Juan Víctor Sánchez en un podcast donde habló de presuntos hechos de maltrato animal por parte de la madre de su hija.

En su comunicado, la Ojiverde desmiente categóricamente su supuesta inacción, afirmando que su abogado ya está gestionando “las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad”.

La influencer subrayó que cuenta con medidas de protección vigentes que, a su parecer, están siendo vulneradas, y explicó su decisión de no entrar en una “batalla mediática” con el padre de su hija, reiterando que su único interés ha sido “mejorar la comunicación entre ambos por el bienestar de nuestra hija”, un pedido que, según ella, no ha sido recibido favorablemente.

ATAQUE

Un punto crítico del comunicado es la denuncia de Andrea San Martín sobre los ataques que ha recibido en redes sociales, incluyendo “insultos y amenazas de muerte directas contra mi persona y la de mi familia” a raíz de las declaraciones de su expareja.

En un tono enérgico, ha responsabilizado directamente al extripulante de cabina por cualquier eventualidad si estas amenazas se concretaran, anunciando que se presentarán denuncias contra quienes resulten responsables.

Finalmente, la exchica reality ha exhortado públicamente al padre de su segunda hija a “cesar sus acciones en contra de mi persona mediante redes sociales o algún medio de comunicación”, buscando poner fin a lo que describe como un acoso mediático que ha escalado a amenazas graves.

