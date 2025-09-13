Andrea San Martín atraviesa uno de los momentos más tensos de su vida pública. Luego de que su expareja Juan Víctor Sánchez la acusara de haber maltratado a un gato —presuntamente lanzándolo contra una pared—, la modelo ha sido blanco de insultos y amenazas de muerte en redes sociales. “Te voy a buscar enferma”, “Ojalá sufras las consecuencias”, fueron algunos de los mensajes que compartió en sus historias, visiblemente afectada por el nivel de agresión.

La polémica se desató tras la participación de Sánchez en el pódcast Por no decirlo, donde relató el supuesto episodio que habría provocado la muerte del animal. Aunque la ‘ojiverde’ negó rotundamente las acusaciones, la repercusión mediática fue inmediata y desató una ola de ataques que también alcanzaron a su entorno familiar.

Andrea San Martín: Medidas legales y retiro temporal

Ante la gravedad de la situación, Andrea San Martín anunció que iniciará acciones legales contra su expareja por violencia psicológica, difamación y desobediencia a la autoridad. Su abogado, el Dr. Wilmer Arica, ya estaría gestionando las denuncias correspondientes3. “Responsabilizo directamente al señor Juan Víctor Sánchez si se concretaran las amenazas vertidas en mi contra”, expresó en un comunicado difundido en Instagram.

Además, la influencer confirmó que se ausentará temporalmente de las redes sociales para proteger su salud emocional y física. “Mi silencio no es inacción. Necesito protegerme y cuidar de mi familia”, escribió, dejando claro que su retiro no implica renunciar a defenderse públicamente.

Reacciones divididas en redes

La decisión de Andrea San Martín ha generado reacciones mixtas entre sus seguidores. Mientras algunos expresan solidaridad y respaldo, otros continúan cuestionando su versión de los hechos. Figuras del espectáculo como Lucía Oxenford se mostraron consternadas por el relato de Sánchez, mientras que otros colegas han pedido respeto y cautela ante un tema tan delicado.

La situación ha abierto un debate sobre los límites de la exposición mediática, el respeto a la privacidad y el impacto de las redes sociales en casos de conflicto familiar. Andrea San Martín, por ahora, ha optado por el silencio estratégico, mientras el proceso legal sigue su curso.