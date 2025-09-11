Juan Víctor Sánchez, padre de una de las hijas de Andrea San Martín, volvió a encender la polémica contra su expareja tras una revelación hecha en el podcast conducido por Israel Dreyfus, Gian Cossio y Lucía Oxenford.

Durante su intervención, el extripulante de cabina aseguró que la ojiverde habría maltratado a su mascota, un gato, al que presuntamente lanzó contra la pared luego de que el animal se orinara en un lugar indebido.

“¿Sabes lo que hizo ella cuando se enteró que el gato se había orinado en otro lado? Lo lanzó contra la pared (…). El gato no estaba bien (…). Había tanta mala energía que terminó absorbiéndola y murió“, declaró conmovido y provocando lágrimas en Oxenford.

Juan Victor también se refirió a quienes lo critican por seguir mencionando a la madre de su hija, con quien mantiene un proceso judicial por la custodia de la menor.

“Mucha gente se sorprende, dicen que me quiero agarrar de esto porque no tengo nada más qué hablar. Pero sales en televisión a decir que soy un riesgo para una menor, y yo sé que no lo soy”, expresó.

Además, afirmó que teme por su integridad, pues considera que Andrea San Martín y su abogado, Wilmer Arica, podrían tomar represalias en su contra.

¿Qué dijo Andrea San Martín?

En medio de la controversia, Andrea no se pronunció directamente sobre las acusaciones, pero se mostró activa en sus redes sociales. La exchica reality compartió un video familiar en el que aparece junto a su hermano —recién llegado de Estados Unidos—, sus hijas y sus dos gatos, escribiendo: “Mi bebé con mis bebés. Despertar así, no tiene precio”.

Para varios seguidores, esta publicación habría sido una respuesta indirecta a los señalamientos de Juan Víctor, mostrando a sus mascotas como parte de su entorno familiar.

