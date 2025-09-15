Andrea San Martín volvió a estar en medio de la polémica luego de que Juan Víctor, padre de su segunda hija, la acusara en un podcast de haber matado a uno de sus gatos lanzándolo contra una pared. Ante la ola de críticas y cuestionamientos por presunto maltrato animal, la ‘ojiverde’ rompió su silencio en el programa de Ethel Pozo y desmintió categóricamente la versión de su expareja.

La exconductora presentó en vivo el informe médico de su mascota, el cual confirmaría que el animal falleció debido a múltiples complicaciones de salud y no por un acto de violencia.

“Era un gatito que ya estaba enfermo, una descompensación renal e insuficiencia pancreática, entre muchísimos otros malestares y hay un significado de eutanasia para no seguir sufriendo más”, explicaron en el set tras leer el documento.

Vea también: Juan Víctor ahora asegura que no acusó de maltrato animal a Andrea San Martín

Visiblemente afectada, Andrea aclaró que el felino murió en 2022, con menos de un año de vida, y que incluso fue el único gato que compró: “La gente sabe que tengo tres mascotas en mi casa actualmente, este fue un gato que falleció en 2022. A la justicia se le va enviar las pruebas, yo tengo claro qué ha sucedido con él. Nunca lo lancé, jamás”, afirmó.

