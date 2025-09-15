Andrea San Martín reapareció en televisión para pronunciarse sobre la denuncia pública de su expareja Juan Víctor Sánchez, quien sugirió que la modelo habría maltratado a un gato que tuvo en 2022 y que falleció en esa época.

Visiblemente afectada, la ojiverde rechazó tajantemente la acusación y aseguró que no piensa iniciar un enfrentamiento mediático, aunque sí tomará medidas legales si su expareja no se retracta.

“Yo también he cometido errores, todo lo que tú quieras, pero ya paren y piensen en lo que están viviendo nuestras hijas”, expresó con la voz entrecortada.

Hijas afectadas

San Martín confesó que la polémica está repercutiendo directamente en sus dos menores hijas: “No están asistiendo al colegio… no tienes idea de cómo ha cambiado esta semana mi vida y la vida de mis hijas”.

Explicó que la decisión responde a motivos de seguridad, debido a los mensajes amenazantes que viene recibiendo: “Es por varios temas de cuidado en general, lo que está pasando por las amenazas”.

Reacción de Sebastián Lizarzaburu

La exchica reality también mencionó que Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija, se mostró indignado por la situación.

“Sebastián está igual de consternado y fastidiado con el tema porque no estamos hablando solamente de mí, es nuestra hija en común. Las preguntas que se hacen las niñas de la situación que están viviendo…”, sostuvo.

Mensaje a Juan Víctor

Finalmente, Andrea San Martín le pidió a Juan Víctor que detenga los ataques públicos: “Nada de lo que me hagas a mí por intentar hacerme quedar mal, nos va a servir para el tema de nuestra hija”.

