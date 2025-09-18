El Poder Judicial ordenó la libertad de Andrés Hurtado al vencer el plazo máximo de prisión preventiva en su proceso por presunto tráfico de influencias. El animador televisivo, conocido como ‘Chibolín’, quedará sujeto a estrictas medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente para control biométrico. Esta decisión judicial, basada en el expediente 01402-2024, no implica sobreseimiento de la causa, que continúa su curso investigativo bajo la fiscalía especializada.

La resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria también establece que Hurtado debe comunicar previamente cualquier desplazamiento al interior del país y abstenerse de comunicarse con personas vinculadas al caso. Estas medidas, reguladas por el artículo 288 del Código Procesal Penal, buscan garantizar la continuidad del proceso mientras el conductor recupera su libertad condicional tras agotarse el período legal de detención preventiva. El caso mantiene su vigencia dentro del sistema judicial peruano.

