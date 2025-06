Luego de que Sergio Romero, conocido como ‘Chechito’, negara en el programa de Magaly Medina saber que Roxy Machado era amiga de July Lobo, la anfitriona venezolana salió al frente y publicó en sus historias de Instagram los chats donde le reclama directamente por involucrarse con su amiga.

“Yo no estoy peleando por ningún hombre, sino por códigos”, expresó en un video. July aseguró que ‘Chechito’ sí sabía que Roxy Machado era su amiga y que el problema no era una relación, sino la falta de respeto. “No fue hace dos meses como dice, fue hace días que me pidió otra oportunidad”, agregó.

Además, criticó duramente al artista por victimizarse. “Ponte los pantalones bien puestos, los huevos donde deberían estar y di las cosas como son”, reclamó. En uno de los mensajes filtrados se puede leer cómo ella lo llama “maldito asqueroso” y le recuerda que su relación con Roxy la hirió por partida doble.

July Lobo niega ser una mentirosa

La también influencer explicó que decidió hablar para dejar claro que no está inventando nada. “Si ustedes me van a ‘funar’ a mí por decir la verdad, háganlo. (…) Entre cielo y la tierra no hay nada oculto y todo se sabe. Y si quieren que les refresque la memoria, yo con mucho gusto se la voy a refrescar, pero yo acá no voy a quedar como una mentirosa, porque mentirosa no soy y yo con esto no ganó absolutamente nada.

‘Chechito’ se defiende en ‘Magaly TV, la firme’

Aunque el cantante intentó justificarse y pidió disculpas en el set de Magaly Medina, las pruebas publicadas por July Lobo han generado dudas sobre su versión y lo han puesto en el centro de la polémica. “Yo no estaba con nadie. Lo de July fue tiempo pasado, mi error fue escribirle a ella nuevamente cuando estaba saliendo con Roxy”, había declarado a Magaly Medina.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO