Ángel Calvo, reconocido titiritero de la popular ‘Nicolasa‘, enfrenta una denuncia por agresión interpuesta por la madre de su hijo, según reveló Magaly Medina en su programa. El artista, quien da vida a la abuelita conductora que saltó a la fama en Canal 7, fue detenido junto a su pareja en Surquillo luego de una disputa donde ambos se acusaron mutuamente de agresión física. La ‘Urraca’ investigó el caso y descubrió que existían medidas de protección previas contra Calvo, quien había sido retirado del hogar en dos oportunidades anteriores.

La conductora mostró constancias que confirman antecedentes de violencia, describiendo la relación como “bastante tóxica y violenta” según la documentación revisada. Un elemento que generó confusión en el reportaje fue que, pese a las medidas de protección, la mujer seguía conviviendo con Calvo, una situación que la propia presentadora admitió no comprender dada la gravedad de las acusaciones mutuas.

