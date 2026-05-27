La reconocida personalidad televisiva Angie Arizaga enfrentó decididamente las cámaras para esclarecer los intensos rumores que vinculaban a su pareja, Jota Benz, con una presunta infidelidad. Lejos de mostrarse afectada, la modelo e influencer aseguró que la estabilidad de su hogar se mantiene intacta frente a las especulaciones mediáticas.

Asimismo, manifestó que no se quedarán de brazos cruzados ante las afirmaciones que dañaron su honor y confirmó que el proceso ya se encuentra en manos de sus asesores jurídicos: “Ya todos saben que Jota llevó todo el tema por lo legal. Decidimos simplemente poder dejar que se encargue de manera de verdad porque creo que ya está todo aclarado”, aseveró de forma rotunda.

A pesar de que las personas involucradas en el origen del rumor intentaron mitigar las consecuencias mediante rectificaciones públicas, Arizaga lamentó que se sigan propiciando dinámicas incómodas en la prensa de espectáculos: “Lamentablemente, por más que hayan pedido las disculpas del caso, eh… hay estas… estas preguntas que generan inseguridades, pero bueno. Creo que lo importante aquí es que mi relación con Jota siempre ha sido totalmente transparente”, puntualizó.

Para cerrar sus declaraciones, Angie fue muy enfática al señalar que las discrepancias o problemas que surjan dentro de su entorno familiar se mantendrán estrictamente bajo el ámbito privado: “Jamás nos vamos a poner a estar en dimes y diretes en cámaras. Lo que tengamos que resolver, lo vamos a hacer nosotros dos como pareja, como familia, o como ha hecho Jota: el tema legal de que se tuvieron que rectificar”, concluyó.

¿Qué dijo Milena Zárate sobre Jota Benz?

Durante una emisión del programa ‘Q’ Bochinche’, la cantante colombiana Milena Zárate afirmó que Jota Benz mostró comportamientos inapropiados cuando vivía con el tatuador Carlos Mendoza ‘Kalicho’, que no correspondían a una relación respetuosa con Angie Arizaga, precisando de forma categórica que estos hechos ocurrieron cuando el chico reality ya se encontraba en pareja con la modelo.