¡Agárrense, sobrinos, que este chisme está más caliente que el verano limeño! Si pensabas que el 2026 iba a empezar tranqui, Angie Arizaga y Jota Benz dijeron ‘nones’ y nos soltaron la bomba del año desde el Viejo Continente. ¡Sí, causa! Hay boda a la vista y el anillo brilla más que tu futuro.

¡El ‘Sí’ en el Coliseo Romano!

Todo pasó el 30 de diciembre de 2025, pero recién soltaron la primicia para dejarnos en shock. Jota, más romántico que nunca, aprovechó el viaje familiar a Italia para arrodillarse frente al mismísimo Coliseo Romano. ¡Qué tal escenario, ah!

La ‘Negrita’, que no se la olía ni por asomo, soltó todo en su Instagram con una frase que ya es viral y que respetamos al milímetro:

“¡Sí Sí Sí ! ¡Y Mil veces sí! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito. TE AMOOOOO”.

¡Lloramos todos! 😭 Y ojo, que el pequeño Matteo Alessandro (que ya está grandazo) fue testigo de lujo de este momento histórico para la farándula lorcha.

La impensada reacción de los Arizaga

Pero aquí viene la pepa del asunto, la ‘comidilla’ que estabas esperando. Mientras medio Perú felicitaba a la pareja, todos los ojos se fueron a la familia de Angie. ¿Qué dijo el clan Arizaga? ¡Agárrate!

Lejos de los dramas del pasado o de cualquier ‘roche’ por la demora del anillo, la familia tuvo una reacción que dejó a varios con la boca abierta por la intensidad. En redes, los fans notaron un detalle que no pasó desapercibido: ningún familiar de Angie Arizaga se pronunció en la publicación de la pareja, ni siquiera con un ‘like’.

La única en que se manifestó fue la madre de la chica reality, Iris Ruiz, que solamente reaccionó sin emitir comentario alguno.

Angie Arizaga y Jota Benz: Del ‘friendzone’ al altar

Para entender por qué esto es tan fuerte, hay que rebobinar el cassette. ¿Se acuerdan cuando en 2021 todo era miraditas en el reality donde participaban y nadie daba un sol por ellos? Pasaron de ser ‘salientes’ a una relación sólida que aguantó de todo.

El momento cumbre llegó en agosto de 2024, cuando nació el heredero, Matteo Alessandro. En ese entonces, Angie Arizaga ya nos había dicho en octubre de ese año:

“Me hubiera encantado que todo sea en orden, pero Mateito llegó como una gran bendición, en un momento lo hemos hablado con Jota y nos gustaría que esté caminando y nos lleve los anillos”.

¡Y se cumplió, sobrino! Tal cual lo profetizó. Del 2020 al 2025 construyeron su historia sin escándalos (bueno, casi sin escándalos, tú sabes cómo es la tele), y ahora en 2026 sellan el pacto. ¡Felicidades a los novios y que se venga el tono!