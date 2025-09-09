Angye Zapata arrocha al padre de su bebé tras ‘ampay’ con ‘Chechito‘, luego de que Magaly Medina revelara que la bailarina fue vista en un “good night” con el cantante en horas de la madrugada. Este ampay llega en un momento tenso, pues semanas atrás el padre de su hija le armó un papelón interrumpiendo un live que realizaba con el streamer Diealis.

Frente a estos sucesos, Zapata decidió cortar por lo sano y sentar posición a través de sus redes sociales, asegurando que se encarga “de absolutamente todo” de su hija sin necesidad de exigirle nada al padre, con quien afirma que viven en paz ahora que “esa persona no existe” en sus vidas. La ‘Urraca’ ironizó sobre la situación, cuestionando si su trabajo como bailarina en el programa de ‘la Chola Chabuca’ realmente le alcanza para todos sus gastos.

