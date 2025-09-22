Angye Zapata hechizó a Chechito y reveló detalles de su romance ante las cámaras. La bailarina de ‘La Chula Chabuca’ aseguró que llevan aproximadamente un mes saliendo constantemente, enfatizando que “nunca nos hemos escondido” y que el cantante le confirmó su soltería antes de iniciar la relación. Por su parte, Chechito, catalogado como el ‘Bad Bunny de la cumbia’, coincidió en que se están conociendo y disfrutando su juventud. Esta confirmación pública llega después de que Magaly Medina detectara que el artista estaría “gozando los placeres de la fama” tras ser visto anteriormente con otras figuras del espectáculo.

Magaly Medina no pasó por alto este nuevo romance, cuestionando abiertamente “¿cuánto le durará?” al considerar que Chechito está en su etapa de fama. La ‘Urraca‘ recordó que el cantante fue visto recientemente con otras mujeres, lo que evidenciaría que está disfrutando su soltería.

