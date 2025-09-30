Una rescatista animal denuncia a una mujer que adoptó a una perrita y luego la abandonó, tras incumplir el acuerdo de seguimiento establecido en la ficha de adopción. Alejandra, quien confió la cachorra Bonita de tres meses a Daniela Acevedo, explica que la adoptante firmó un contrato que incluía reportes semanales y sensibilizaciones sobre cuidados básicos.

Vea también: Congreso propone licencia laboral de hasta 3 días por la muerte de tu mascota

Además, la joven bloqueó abruptamente todos los contactos tras dos meses, reapareciendo después para informar que el animal se había extraviado en San Juan de Lurigancho, aunque su dirección registrada era Villa María del Triunfo. Este caso evidencia los riesgos que enfrentan los procesos de adopción responsable cuando no existen mecanismos efectivos de verificación, dejando a animales vulnerables en situación de abandono.

