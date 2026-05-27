Apple trabaja en una nueva función de seguridad para el iPhone que permitiría bloquear automáticamente el dispositivo cuando detecte un posible robo. La información fue revelada por el portal especializado 9to5Mac tras encontrar referencias dentro del código de iOS, donde se menciona un sistema capaz de identificar movimientos compatibles con un “arrebato” y activar el bloqueo de inmediato.

La herramienta utilizaría sensores internos del teléfono, como el acelerómetro, para reconocer cambios bruscos de movimiento. De acuerdo con los reportes, el objetivo es impedir que los delincuentes accedan a la información personal cuando el celular es robado mientras se encuentra desbloqueado. Actualmente, Apple ya ofrece funciones como “Buscar mi iPhone” o el bloqueo remoto, pero estas requieren que el usuario pueda reaccionar y acceder a otro dispositivo.

Además del análisis de movimiento, el sistema también tendría en cuenta otros factores para reducir errores. Entre ellos figuran la distancia respecto a un Apple Watch vinculado y si el dispositivo se encuentra en lugares habituales para el usuario, como su vivienda o centro de trabajo.

Apple busca reducir el tiempo de acceso tras un robo

Uno de los principales problemas en el robo de celulares ocurre cuando el dispositivo está desbloqueado al momento del arrebato. En esos segundos, los delincuentes pueden ingresar a aplicaciones bancarias, correos electrónicos o redes sociales antes de que la víctima logre bloquear el teléfono.

Con esta nueva función, el iPhone reaccionaría automáticamente apenas detecte un comportamiento sospechoso. El sistema bloquearía la pantalla incluso antes de que el usuario note lo sucedido, reduciendo la ventana de tiempo que normalmente aprovechan los ladrones para acceder a datos sensibles.

Según la información difundida por 9to5Mac, Apple también estaría evaluando activar restricciones adicionales si el dispositivo se aleja rápidamente del Apple Watch del usuario o aparece en una ubicación desconocida. Esto impediría modificar configuraciones importantes o cambiar contraseñas sin autenticación adicional.

La función tendría similitudes con Android

La tecnología que Apple desarrolla guarda relación con una herramienta ya presente en Android 15 llamada “Bloqueo por detección de robo”. En ese sistema, el teléfono analiza patrones de movimiento mediante inteligencia artificial para identificar si alguien tomó el celular y escapó corriendo, en bicicleta o en otro vehículo.

En Android, la protección puede activarse automáticamente ante movimientos sospechosos y también cuando el teléfono permanece desconectado de Internet o registra varios intentos fallidos de desbloqueo. Apple buscaría aplicar una lógica similar, aunque integrando elementos propios de su ecosistema, como la conexión con el Apple Watch y la identificación de lugares frecuentes.

Los reportes indican que la compañía de Cupertino pretende reforzar un punto vulnerable que todavía existía en los iPhone: el acceso al contenido cuando el dispositivo ya estaba desbloqueado al momento del robo. La nueva herramienta funcionaría como una capa adicional de seguridad enfocada en reaccionar en tiempo real.

Apple mantiene el desarrollo en reserva

Hasta el momento, Apple no ha confirmado oficialmente la existencia de esta función ni ha detallado cuándo podría llegar a los usuarios. Sin embargo, el hecho de que aparezca dentro del código de iOS indica que el proyecto se encuentra en desarrollo activo.

Algunos medios especializados sostienen que la herramienta podría debutar junto a iOS 27, versión que sería presentada durante la WWDC26 prevista para el 8 de junio. Otros reportes no descartan que aparezca antes mediante una actualización intermedia de iOS 26.6.

En los últimos años, Apple ha reforzado progresivamente la seguridad de sus dispositivos mediante funciones como el bloqueo de activación, el uso obligatorio de Face ID o Touch ID para acciones sensibles y el bloqueo de piezas robadas. Con esta nueva medida, la empresa buscaría dificultar aún más el uso de iPhone robados y reducir el atractivo de estos dispositivos para los delincuentes.