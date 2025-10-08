El periodista peruano Oliver Quiróz gana el premio Martín Fierro como mejor reportero de calle, un logro que Magaly Medina destacó en su programa para resaltar el talento nacional en el extranjero. Quiróz, quien emigró a Argentina siendo niño y forjó toda su carrera en ese país, recibió el codiciado galardón, dedicada a los reporteros que abordan a las figuras públicas en la vía pública. Este triunfo, que llena de orgullo a la comunidad peruana, demuestra que el talento nacional sigue destacando internacionalmente en el ámbito del espectáculo.

Medina utilizó este ejemplo para contrastar el éxito de Quiróz con el de otros peruano como Nicola Porcella, quien aún no consigue premios importantes en la industria mexicana a pesar de su trayectoria. La conducta resaltó que el reportero, a diferencia de otros, siempre se ha mostrado orgulloso de sus raíces y ha demostrado humildad al recibir este prestigioso reconocimiento.

