El Poder Judicial admitió el requerimiento de extradición ampliada contra Alejandro Toledo, lo que permitirá al Estado peruano solicitar a Estados Unidos procesar al expresidente por presuntos actos de corrupción vinculados al tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur, una decisión que marca un hito en el caso. Esta autorización, emitida por el juez Richard Concepción , posibilita que Toledo sea investigado judicialmente por delitos distintos a los que motivaron su entrega inicial en 2023, lo que amplía sustancialmente el alcance de las acusaciones en su contra por su presunta participación en una red de corrupción.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Alejandro Toledo habría favorecido ilegalmente a la empresa Camargo Correa a cambio de sobornos durante su gobierno, específicamente en el proyecto de la Interoceánica. La resolución judicial, que se enmarca en la colaboración jurídica internacional entre Perú y Estados Unidos, fortalece la posición de la fiscalía al acumular más elementos para un eventual juicio.

