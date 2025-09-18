Un torero falleció tras recibir una grave cornada durante una feria en Apurímac en honor al Señor de la Exaltación. El conocido como ‘El Chacón’ fue embestido de manera violenta por el astado, el cual impactó con sus astillas en el abdomen y el muslo izquierdo del novillero, provocándole heridas de extrema gravedad que determinaron su pronóstico.

Aunque logró salir de la arena con ayuda y fue auxiliado de inmediato por los pobladores, quienes lo trasladaron al centro de salud de la localidad, su estado era crítico. Posteriormente, fue referido al hospital de Chincheros, donde no pudo resistir la magnitud del trauma sufrido.

