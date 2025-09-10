El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 archivó la denuncia presentada contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por una presunta infracción a las normas de neutralidad electoral que rigen para funcionarios en ejercicio. No obstante, pese a decidir el cierre del caso, el organismo emitió un exhorto formal al burgomaestre, instándolo a abstenerse de realizar cualquier acto de proselitismo mientras permanezca en el cargo.

La advertencia se contextualiza en el período preelectoral rumbo a los comicios del 2026. Esta vigilancia permanente busca identificar cualquier conducta que, desde su posición de alcalde, pueda ser interpretada como propaganda política o quebrante el principio de neutralidad que debe observar, asegurando así la equidad en el proceso electoral.

