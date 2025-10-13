Las agrupaciones musicales peruanas han optado por una medida sin precedentes al usar chalecos antibalas en sus shows, una decisión impulsada por el reciente ataque a bala que sufrió el emblemático grupo Agua Marina durante un concierto en Chorrillos, un violento episodio que evidenció el grave riesgo que enfrentan los artistas.

Armonía 10, que ya había sido golpeada en marzo con el asesinato de uno de sus integrantes, Paul Flores, implementó esta protección junto con un reforzamiento de su seguridad, una acción que si bien causó asombro entre los fans, refleja la crítica situación de extorsiones y violencia que ha convertido la alegría de los escenarios en un escenario de incertidumbre y miedo constante.

