El actor y exgobernador Arnold Schwarzenegger manifestó su apoyo a la cumbre ambiental del papa León en el Vaticano, durante un foro especializado donde ambas figuras intercambiaron elogios mutuos. El conocido como “Terminator” en el cine inició su discurso con este reconocimiento humorístico, aunque el Sumo Pontífice respondió con humildad señalando que los verdaderos héroes se encontraban entre el auditorio comprometido con la defensa del medio ambiente.

Schwarzenegger generó instantánea simpatía al calificar al pontífice como un “héroe de acción” por su visión ambientalista, declaración que arrancó una amplia sonrisa al Papa y provocó las risas del público asistente al evento organizado por la Santa Sede. La cumbre representa un esfuerzo conjunto entre líderes espirituales y figuras públicas influyentes, quienes buscan concienciar al mundo sobre la urgencia de implementar políticas efectivas contra la crisis climática global.

